В посольстве РФ в США ответили на реакцию Госдепа по поводу военной активности России рядом с границей Украины

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6 ноября 2021, 12:29 Источник: Посольство РФ в США

фото: twitter.com/RussiaInUSA/status

Посольство РФ в США прокомментировало обеспокоенность американских чиновников и политиков, выраженную по поводу военной активности России рядом с границей Украины.

В Пентагоне заявили, что внимательно контролируют перемещение российских войск около украинской границы. Также по этому вопросу от администрации США высказалась руководитель пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

Представители российской дипмиссии написали свой ответ, призвав Госдеп и Пентагон "посмотреть в зеркало". "Вызывает недоумение, что пресс-службы госдепартамента и пентагона обеспокоены перемещением российских вооруженных сил по собственной территории, в пределах границ РФ", - ответили дипломаты. "Взгляните в зеркало - американские войска перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в Twitter.

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