В посольстве РФ в США ответили на реакцию Госдепа по поводу военной активности России рядом с границей Украины

Посольство РФ в США прокомментировало обеспокоенность американских чиновников и политиков, выраженную по поводу военной активности России рядом с границей Украины.
В Пентагоне заявили, что внимательно контролируют перемещение российских войск около украинской границы. Также по этому вопросу от администрации США высказалась руководитель пресс-службы Госдепа Джалина Портер.
Представители российской дипмиссии написали свой ответ, призвав Госдеп и Пентагон "посмотреть в зеркало". "Вызывает недоумение, что пресс-службы госдепартамента и пентагона обеспокоены перемещением российских вооруженных сил по собственной территории, в пределах границ РФ", - ответили дипломаты. "Взгляните в зеркало - американские войска перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в Twitter.
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