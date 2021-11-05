В Берлине погиб российский дипломат - тело обнаружено возле посольства РФ в Германии

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5 ноября 2021, 15:39 Источник: РИА Новости

Посольство РФ в Германии, Bernd von Jutrczenka/dpa/globallook.com

Возле здания посольства России в Берлине обнаружено тело российского дипломата. Происшествие случилось еще 19 октября, но известно о нем стало только сегодня. О случившемся рассказал Spiegel, сославшись на полицию Берлина.

Как сообщает журнал, тело обнаружено утром 19 октября. Как предполагают, дипломат — 35-летний мужчина — упал с верхнего этажа здания посольства.

В МИД Германии подтвердили факт гибели российского дипломата, однако не сообщают никаких деталей происшествия. Официальный представитель ведомства сообщил на брифинге журналистам: «Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации».

Пресс-служба посольства РФ в Германии прокомментировала сообщения германских СМИ о гибели дипломата, назвав их абсолютно некорректными спекуляциями.

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