В Берлине погиб российский дипломат - тело обнаружено возле посольства РФ в Германии

Возле здания посольства России в Берлине обнаружено тело российского дипломата. Происшествие случилось еще 19 октября, но известно о нем стало только сегодня. О случившемся рассказал Spiegel, сославшись на полицию Берлина.
Как сообщает журнал, тело обнаружено утром 19 октября. Как предполагают, дипломат — 35-летний мужчина — упал с верхнего этажа здания посольства.
В МИД Германии подтвердили факт гибели российского дипломата, однако не сообщают никаких деталей происшествия. Официальный представитель ведомства сообщил на брифинге журналистам: «Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации».
Пресс-служба посольства РФ в Германии прокомментировала сообщения германских СМИ о гибели дипломата, назвав их абсолютно некорректными спекуляциями.
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