Впервые удалось сфотографировать редчайшего медоеда-альбиноса

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5 ноября 2021, 10:22 Анастасия Иванова

Фото: CapeNature

Редчайший медоед-альбинос впервые попал в фотоловушку в заповеднике Де Хооп в Западно-Капской провинции ЮАР.

Специалисты из южноафриканских подразделений природоохранных организаций BirdLife и Panthera Corporation проводили исследование, чтобы оценить наличие хищников, которые могут представлять угрозу для создания новой колонии пингвинов. На изображениях, сделанных одной из установленных ими фотоловушек, ученые обнаружили белого медоеда.

До этого было всего одно сообщение о медоеде с альбинизмом, однако его впервые удалось сфотографировать. Кроме того, впервые информация об этом отклонении у животного зарегистрирована в научной литературе. Альбиносы часто страдают от расстройств зрения и повышенной чувствительности к солнцу. У белого медоеда могут быть трудности с маскировкой, из-за чего животному сложнее преследовать добычу.

Обычно медоеды имеют черные морды и лапы, а их спины и головы покрыты толстым серебристо-белым мехом. Белый представитель этого семейства, предположительно, страдает от альбинизма.

Случаи нападения медоедов на пингвинов неизвестны, поэтому маловероятно, что белый медоед будет представлять значительную угрозу для новой колонии. Ученые в большей степени намеревались исследовать такие виды, как леопарды или каракалы, которые известны негативным воздействием на популяции пингвинов.

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