В США сотни конспирологов ждут второго пришествия Кеннеди и его сына

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4 ноября 2021, 19:21 Источник: washingtonpost.com

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Далласе на площади, где в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди, 1 ноября собрались сотни сторонников конспирологической теории QAnon. Они ждали второго пришествия экс-президента и его сына.



Согласно положениям теории QAnon, миром управляют сатанисты-педофилы, организовавшие глобальную торговлю детьми. По мнению сторонников такой версии, в эту преступную организацию входят Барак Обама, Хиллари Клинтон, Том Хэнкс, Опра Уинфри, Джордж Сорос, Ротшильды, папа римский Франциск, Далай-лама и многие другие знаменитости. Адепты QAnon считают, что спасти мир от сатанистов-педофилов должен Дональд Трамп, поскольку его для этой миссии готовили американские военные.



Джон Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе в 1999 году. Но конспирологи утверждают, что он мог инсценировать свою смерть, чтобы обмануть Хиллари Клинтон. Поэтому они его ждали как воскресшим, так и просто живым. Согласно пророчеству, Кеннеди-младший должен стать новым вице-президентом США и править страной вместе с Дональдом Трампом.



Многие адепты QAnon верят, что миру снова явятся не только Джон Кеннеди-младший, но и его родители: бывший президент и его жена.



Первого ноября семейство Кеннеди на площади в Далласе не появилось. Конспирологи решили, что Джон-младший отправился на концерт The Rolling Stones, который проходил по соседству. Но там его тоже не нашли, и адепты разбрелись по домам. Верить в свою теорию, при этом, они не перестали.

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