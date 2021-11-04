Финляндия продлила COVID-ограничения на границе с Россией до 28 ноября

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4 ноября 2021, 17:45 Источник: ТАСС

Флаг Финляндии, Виктор Лисицын/globallook.com

Правительство Финляндии продлило COVID-ограничения на границах для ряда стран, в том числе для России, до 28 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров страны.

«Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)», - говорится в сообщении.

Ограничения касаются в первую очередь туристов. В настоящее время въезд в страну из России разрешен членам семей граждан, постоянно проживающих в стране, дипломатам, обладателям служебных паспортов, командировочного удостоверения, вида на жительство. Беспрепятственно въезжать могут также студенты финских учебных заведений и владельцы недвижимости в Финляндии.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призвал власти Финляндии впускать в страну без тестов и дополнительных условий вакцинированных российских туристов. По его мнению, для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет препятствий.

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