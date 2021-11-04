Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

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4 ноября 2021, 16:19 Источник: НТВ

Тбилиси, Vladimir Valishvili/globallook.com

Мать Михаила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Она крайне обеспокоена состоянием здоровья своего сына, которой больше месяца выдерживает голодовку.

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки», - сказала она.

По словам матери бывшего президента Грузии, она очень обеспокоена состоянием здоровья сына, которое с каждым днем ухудшается. «Единственное, что ему предлагают — тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных», — заявила она.

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили задержан в Тбилиси 1 октября.

Действующий Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила вчера, что никогда не помилует его и больше не вернется к обсуждению этого вопроса.

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