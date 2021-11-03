В Узбекистане запретили работу популярных интернет-платформ

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3 ноября 2021, 21:15 Александр Крохмаль, Журналист

29 октября 2021 года в Узбекистане было принято решение ужесточить наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца этот закон официально вступит в силу. Сегодня, 3 ноября, «Узкомназорат» (госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана) ограничила доступ в стране сразу к нескольким крупным соцсетям, видеохостингам и мессенджерам. Ограничения коснулись следующих платформ: Facebook, Telegram, Youtube, Instagram и российских «Одноклассников». По мнению некоторых аналитиков, в этом может быть политический аспект. Однако это пока не доказано.

Власти сообщают, что вышеупомянутые платформы нарушают правила обработки персональных данных пользователей. Как утверждает правительство Узбекистана, данные компании просто-напросто игнорируют все запросы из «Узкомназората». Между тем, в стране уже заблокированы TikTok, «Вконтакте», Twitter и WeChat. Как именно новые запреты скажутся на пользователях, пока неизвестно. Ведь данные платформы в Узбекистане очень популярны. Многие местные жители предпочитают сидеть в соцсетях и таким образом, не только общаться со своими соотечественниками, но и узнавать много нового о том, что происходит в мире. Без всего этого, им будет слишком трудно взаимодействовать с окружающей средой.

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