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Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море

, 21:06

Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море

Румынская государственная компания Romgaz выкупит долю американского нефтегазового гиганта ExxonMobil в разработке глубоководных месторождений природного газа в Черном море Neptun Deep.

ExxonMobil откажется от своей 50% доли за 1,06 миллиарда долларов. Управлять предприятием станет действующий совладелец, румынская компания OMV Petrom. Продажа состоится после одобрения акционеров Romgaz SA.

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