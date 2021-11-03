Украину обвиняют в дискриминации поляков

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3 ноября 2021, 13:58 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что на Украине поляки «подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова». Он отметил, что незавидное положение этнических поляков на территории Незалежной усугубляется ухудшением социально-экономической ситуации в стране и тем, что Украина находится на втором месте в Европе по смертности от COVID-19.



Известно, что в настоящее время многие молодые поляки уезжают на историческую родину. Субъективными факторами, по словам польского дипломата, стали «неблагоприятный закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв».



Киев категорически не согласен с позицией польской стороны.



«Использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран», — заявили в МИД Украины.



Там подчеркнули, что Шинковский сделал свое заявление на следующий день после того, как в Варшаве обсуждали вопросы «удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине».



Ранее Венгрия и Румыния обвиняли Украину в нарушении прав нацменьшинств в языковых и образовательных вопросах. Четыре года назад в стране был принят закон об образовании, согласно которому образовательный процесс в учебных заведениях должен осуществляться на государственном языке, а языки нацменьшинств могут изучаться только до пятого класса. Порядка 400 тысяч детей на тот момент получали образование на родном языке в 735 учебных заведениях. Большинство из них — русскоязычные учреждения — украинизировали с 2020 года. Остальным дали отсрочку до 2023 года.



Венгрия в то время начала вмешиваться по линии Украина — НАТО. Там пообещали «блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО» до отмены этого закона. Помимо этого, Будапешт призвал денонсировать соглашение с Украиной об ассоциированном членстве в ЕС. Варшава тогда эти шаги Венгрии не поддержала, призвав стороны «решать спорный вопрос, касающийся вопроса об образовании, при помощи диалога, с учетом уважения прав нацменьшинств, а также с учетом двусторонних и международных соглашений».



В Закарпатской области живут более 150 тыс. этнических венгров. Также на западе Украины проживают около 150 тыс. румын, у большинства из которых есть европейские паспорта. После принятия Украиной языкового закона Венгрия была вынуждена обратиться с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека и делам нацменьшинств, генсеку ОБСЕ, а также к комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.



Для Польши на Украине все-таки сделали исключение, гарантировав польскому меньшинству возможность учиться на родном языке не только в начальной, но и в средней школе. Однако сдавать экзамен по польскому, для того чтобы получить аттестат, министерство образования и науки Украины запретило.





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