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В афганском Джелалабаде прогремели два взрыва

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В афганском Джелалабаде прогремели два взрыва

Как сообщают Shamshad News, пара взрывов прогремела в городе Джелалабад.

В Twitter телеканал заявил: «Два взрыва произошло в Джелалабаде».

Данных о количестве жертв нет. Также молчат официальные лица: информации об инциденте нет.

Ранее уже происходил взрыв в этом же городе. Ответственность за него на себя взяли «Исламское государство»*, однако временное правительство Талибан* сообщило о том, что очистило местность от боевиков.

«Исламское государство»* - запрещенная в РФ террористическая организация

«Талибан»* - запрещенное в России радикальное движение

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