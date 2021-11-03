Нападение на ДНР или ЛНР вызовет законное вооружённое вмешательство России

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2021, 12:15

Тактика украинских действий на Донбассе в эпоху «вечных перемирий», которые порой не держатся и пары дней, проста и незатейлива и сложилась ещё при Порошенко. Серьёзно атаковать у украинцев силы, может, и есть, но ресурсов для большой войны маловато. Да и открытое нападение на ДНР или ЛНР вызовет вооружённое вмешательство России, причём в этот раз, скорее всего, открытое и законное.



Сейчас, как известно, на Украине всё плохо и с газом, и с углём, и с ковидом. Самое время для «перемоги». А ещё от Киева и его выкрутасов очень устали даже американские хозяева, и если бы не желание иметь дешёвое средство гадить России, то давно бы избавились от токсичного актива. Так что надо как-то напомнить о себе, изобразить жертву, может, денег дадут.



Вряд ли у Киева есть желание довести дело до войны – какие бы комики ни руководили Украиной, понимание, что ВС РФ раздавят ВСУ, всё же имеется. Но постепенно уровень адекватности руководства Незалежной снижается – относительно вменяемых людей вымывают и меняют на идиотов.



Если же Киев думает и дальше обострять, то западные аналитики предупредили его, что переброшенные весной к границе Украины якобы на учения российские силы никуда не ушли. Техника заскладирована в передовых районах, и её много. Более того, несколько дней назад у польских аналитиков возникла некая паника. Как они утверждают, российские силы 41-й армии вдруг «пропали», и спутники их не смогли найти. «Нашлись» они, очевидно тогда, когда этого захотели в нашем Генштабе – это случилось под Ельней на Смоленщине, а также под Брянском. Именно из этой области лежит кратчайший путь на Киев.



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