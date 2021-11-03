Бывший латвиец: «Фашистский режим не смирился, что я на свободе и вообще еще жив»

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3 ноября 2021, 12:15

Кризисный режим чрезвычайных правительственных мер, введенных правительствами Литвы, Латвии и Эстонии в начале весны прошлого года в связи с глобальной пандемией COVID-19, позволил сформировать в этих трех бывших советских республиках режимы, опасно близкие к авторитарным. «Стремительная деградация демократических свобод, трансформирующаяся в неонацизм и даже в фашизм, пожирает изнутри балтийские страны»,- говорит Бенес Айо, российский коммунист, экоактивист и правозащитник.



Став жертвой политических репрессий у себя на родине в крошечном латвийском городе Резекне, православный старовер с африканскими корнями Бенес Айо был вынужден просить политического убежища в России. «Фашистский режим не смирился, что я на свободе и вообще еще жив»,- заявил он после пикета протеста возле посольства Латвии в Российской федерации. Гражданин Латвии и персона со статусом политического беженца Бенес Айо организовал этот пикет на московской улице Чаплыгина на Чистых Прудах возле дипломатической миссии от лица КПРФ, в мероприятии также участвовали активисты левых движений «Революционная Российская партия» и «Авангард коммунистической молодежи».



Повод для этого пикета, за которым из-за зашторенных окон испуганно наблюдали латвийские дипломаты - факт осуждения на реальный тюремный срок русского журналиста и редактора портала в Риге IMHOclub Юрия Алексеева. В конце прошлой недели суд рижского Видземского предместья приговорил его по совокупности трех статей УК Латвии – за хранение оружия и боеприпасов, призывы к ненависти и преступление против общественной нравственности и морали, к тюремному заключению. Следствие в этом процессе вела Служба госбезопасности Латвии – и хотя ни одна из криминальных статей, инкриминируемых журналисту, не была доказана, суд назвал его виновным.



По делу Алексеева от лица МИД России высказалась Мария Захарова, указав, что «в Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмущена тем, что ОБСЕ не реагирует на приговор журналисту Алексееву в Латвии, юрисдикции, входящей в состав Европейского союза и блока военно-политического НАТО. Но в то же время от лица ОБСЕ прозвучало множество заявлений об ограничениях свободы слова и политических репрессиях в России. Захарова назвала этот случай проявлением двойных стандартов – к сожалению, ОБСЕ снова не проходит тест на демократические принципы современного общества.





«К сожалению, в странах Балтии к сегодняшнему дню не осталось даже той видимости конституционной свободы слова, которая появилась в первые годы после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза в 1991 году. Эти три лимитрофные республики делегировали управление своей государственностью западному политическому истеблишменту, без решений НАТО и Европейской комиссии, а часто просто по звонку из посольства США, там не решается ни один политический вопрос. К сожалению, мы видим, что закрытие русских школ, осуждение русских жителей в Балтии стало легитимной нормой. Вы можете представить, что журналистов московского офиса ВВС обыскивает ФСБ, а американское «Радио Свобода», финансируемое Госдепом США, запрещают по законодательству страны? Это невозможно, но в Балтии именно так делается с русскими СМИ, журналистами и правозащитниками», - говорит Бенес Айо.



Он напоминает, что его старший товарищ-коммунист из Литвы Гедрюс Грабаускас также получил политическое убежище в России: «Дома его преследовали за антифашистские убеждения, Департамент госбезопасности Литвы не мог смириться, что он активно выступает в защиту политического заключенного, лидера литовских социалистов и потомственного дипломата Альгирдаса Палецкиса, которому ДГБ в Вильнюсе не придумал ничего лучше, как бросить в тюрьму по ложному обвинению в «шпионаже». В Эстонии по этой же статье брошен в тюрьму русский правозащитник Сергей Середенко. В каждой из стран Балтии есть «шпионы», это вопрос вишенки на торте для статусности карликовых республик. Даром что Кремлю эти маленькие республики на окраине условного запада не интересны – в отличие от сталинского СССР, современная рыночная Россия не строит планов на их повторную индустриализацию, хватит, и так бесплатно строили заводы, фабрики и даже АЭС», - говорит организатор пикета.



Бенес Айо называет современные режимы республик, граничащих с Россией, фашистскими – конечно, можно сказать политически и исторически это очень условное, не точное понятие. Но убежденный коммунист настаивает, что этот термин является единственным уместным.



«Иначе не сказать – я сам столкнулся с фашизмом, протестуя как против антинародного режима, так против ежегодных политических маршей памяти легионеров СС в Риге 16 марта», - заявляет он.



По его словам, ни один латышский журналист не высказался в поддержку журналиста Алексеева, по словам Айо, осужденного, как коммунисты в Третьем рейхе после гитлеровского путча. Лишь считанные единицы запуганных и сервильных русскоязычных латвийских СМИ сочли возможным осторожно упомянуть об этом репрессивном процессе. Все три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная, в Латвии и в целом в Балтийском регионе, контролируется одними и теми же политическими силами. К сожалению, даже частные СМИ на наковальне государств в Латвии, Литве и Эстонии превратились сегодня в пластичную мягкую массу, а журналисты выполняют роль обслуги правящего класса.

По делу Юрия Алексеева посольство России в Латвии обратилось к международным организациям ОБСЕ, ООН и Совету Европы с призывом принять во внимание политическую мотивацию приговора суда. Как подчеркивает диппредставительство РФ, приговор Алексееву ясно указывает на нечистоплотность местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией. В российской дипмиссии указали, что это продолжение наступления на любое проявление инакомыслия, что выхолащивает ростки свободы слова и тщательно искореняет любое мировоззрение, отличное от официального.



«На фоне неонацизма и как я сказал, ростков фашизма, сейчас единственная надежда у миллиона русских жителей Латвии сохранить свой язык и культуру – это не становиться коллаборационистами, как в 1941 году при нацистской оккупации. Мы просим российские власти оказать максимально жесткое политическое, экономическое, дипломатическое и санкционное давление на Латвию, чтобы она прекратила бы уничтожать наши школы и садики и выдала гражданство всем постоянным жителям – а больше 300 тысяч людей, родившихся в советских Эстонии и Латвии, являются «негражданами», «чужими», aliens, лицами, пораженными в правах на протяжении уже 30 лет. Мы просим министерство иностранных дел России и президента Владимира Путина вынудить Латвию прекратить преследование Юрия Алексеева и других русских жителей Балтии», - заявил Бенес Айо.

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