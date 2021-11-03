Привитый пассажир умер в самолете от коронавируса, возвращаясь из Турции в Германию

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3 ноября 2021, 10:03 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Привитый от COVID-19 пассажир возвращался домой в Германию после отпуска в Турции и умер из-за коронавируса во время полета.



Это произошло 25 октября на рейсе из Стамбула в Гамбург. Мужчину обнаружили мертвым в посадочном кресле по прибытии в Германию.



По некоторым данным, 51-летний путешественник предъявил сертификат о вакцинации, однако ПЦР-тест, сделанный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным. Представители авиаперевозчика выразили соболезнования близким умершего.

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