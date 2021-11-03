Американка после комы заговорила с русским акцентом

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3 ноября 2021, 09:52 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Жительница Лос-Анджелеса вышла из комы и заговорила сначала с британским, затем с французским, потом с русским, а в итоге с новозеландским акцентом.



Саммер Диаз возвращалась домой с работы. 24-летняя девушка переходила через дорогу к своему автомобилю, и ее сбил внедорожник. Водитель позвонил в службу спасения, и пострадавшую госпитализировали. Врачи обнаружили у Саммер многочисленные травмы, включая черепно-мозговую, и перелом тазобедренной кости. Диаз ввели в искусственную кому. Из-за пандемии коронавируса родственники и возлюбленный не имели возможности регулярно навещать ее. Американка очнулась спустя две недели.



Какое-то время после выхода из комы девушка не могла говорить. Она чувствовала себя потерянной и не помнила о том моменте, когда ее сбил автомобиль. Постепенно к Диаз вернулась речевая способность, но ее голос изменился. Позже Саммер отправилась на реабилитацию: с ней работал специалист по речи, который помогал восстановить речевую функцию. В процессе восстановления у американки начал появляться иностранный акцент. Ее произношение настолько изменилось, что медицинский персонал перестал верить в то, что она из США.



Характер речи девушки менялся со временем: «Сначала у меня был британский акцент, похожий на речь моего возлюбленного. В какой-то момент появился французский, а затем — русский». В конце концов американка заговорила с новозеландским акцентом, хотя она никогда не была в этой стране.



После месяца реабилитации Саммер вернулась домой. Она получила ученую степень по психологии и узнала, что страдает от синдрома иностранного акцента, который возникает в результате черепно-мозговых травм.

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