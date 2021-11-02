Турция вместо российских С-400 хочет приобрести у США F-35

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2 ноября 2021, 14:37

В Риме состоялись переговоры президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джозефа Байдена. Анкара пытается обойти американские санкции и приобрести в США самолёты F-16. Если самолёты пятого поколения для Турции оказались недоступным, то в ситуации с F-35 есть определённые надежды.



Силовые ведомства двух государств прорабатывают вопросы коммерческого проекта, который позитивно оценил Байден. Средства, выделенные Анкарой на самолёты, ранее предназначались для приобретения российских ракетных систем С-400.



В Палате представителей считают, что приобретение Турцией американских самолётов ставит национальную безопасность США под угрозу. Вашингтон не может рассматривать Анкару как полноценного партнёра, заявили в письме на имя президента 11 конгрессменов. Вместе с самолётами покупатель получит конфиденциальную информацию о технологиях, отметили в Вашингтонском институте ближневосточной политики.



Самолёты F-35 обладают современной «начинкой», которая не должна быть доступна для такого государства как Турция. В то же время отказ Вашингтона от сотрудничества с Анкарой подтолкнёт её к тесным отношениям с Россией.





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