Исполнительный директор АТОР Ломидзе заявила, что иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

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2 ноября 2021, 10:31 Источник: АТОР

Красная площадь, pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что иностранные туроператоры и клиенты в настоящий момент массово аннулируют или переносят туры в Россию.

Речь идет о путешествиях с заездами в ближайшие даты. Причиной отмены бронирований послужили не только введенные в РФ нерабочие дни, но и отсутствие информации о том, какими будут ограничения после окончания данного периода.

По словам Майи Ломидзе, сейчас предполагается, что единственным вариантом пребывания иностранных туристов на российской территории после окончания нерабочих дней будет постоянное ПЦР-тестирование, что повлечет за собой дополнительные расходы.

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