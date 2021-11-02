«Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет — тот учит других»: 71 год назад не стало Бернарда Шоу

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2 ноября 2021, 09:40 Наталья Полянская

Ровно 71 год назад не стало выдающегося ирландского драматурга и романиста Бернарда Шоу. Он являлся одним из наиболее известных ирландских литературных деятелей и сторонников реформы английской письменности.

Джордж Бернард Шоу родился 26 июля 1856 года в Дублине. Его отец был торговцем зерном, а мать профессиональной певицей. Шоу обучался в Уэсли-колледже и посещал грамматическую школу. С одиннадцати лет он учился в протестантской школе.

В пятнадцать лет Бернард стал клерком в фирме по продаже земельных участков, а позже работал кассиром. Но благодаря связям своего дяди Шоу смог работать в известном агентстве по продаже недвижимости. Когда мальчику было шестнадцать лет, его мать убежала с любовником, мальчик остался с отцом. В 1876 году Бернард вернулся к матери в Лондон. Все свое время он проводил в библиотеках и музеях. Именно там он начал писать свои первые произведения.

В первой половине 1890-х годов Шоу работал критиком в журнале «London World». Также он увлекался социал-демократическими идеями.

Первая пьеса Бернарда была поставлена в 1892 году. Одну из самых известных работ драматург написал под названием «Назад к Мафусаилу».

Также он написал «Ученик дьявола», «Человек и сверхчеловек», «Пигмалион» и «Оружие и человек».

Бернарда Шоу называют самым цитируемым писателем мира и рекордсменом по опубликованным в разных сборниках афоризмам и цитатам.

В последние годы писатель страдал от почечной недостаточности. Он умер в 94 года и был кремирован.

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