Мечты сбываются: женщина выиграла пожизненное обеспечение и устроилась охотником за призраками
1 ноября 2021, 18:16 Анастасия Иванова
В английском городе Хакнолл пара выиграла в лотерею, и теперь в течение 30 лет будет ежемесячно получать по 968 000 рублей.
Счастливчиками стала супружеская пара: Лаура Хойл и Кирк Стивенс. Помимо игры в лотерею супруги еще занимаются охотой за привидениями - у них даже есть свой канал на YouTube, где они делятся впечатлениями от увиденного и услышанного.
Как только британцы узнали о выигрыше пожизненного обеспечения, Лаура приняла решение уволиться с работы логистом и устроиться охотницей на полную ставку. Кирк не последовал ее примеру и продолжил совмещать работу инженером-авиаконструктором с погонями за призраками.
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