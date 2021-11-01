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Мечты сбываются: женщина выиграла пожизненное обеспечение и устроилась охотником за призраками

, 18:16

Мечты сбываются: женщина выиграла пожизненное обеспечение и устроилась охотником за призраками
Фото: freepik.com

В английском городе Хакнолл пара выиграла в лотерею, и теперь в течение 30 лет будет ежемесячно получать по 968 000 рублей.

Счастливчиками стала супружеская пара: Лаура Хойл и Кирк Стивенс. Помимо игры в лотерею супруги еще занимаются охотой за привидениями - у них даже есть свой канал на YouTube, где они делятся впечатлениями от увиденного и услышанного.

Как только британцы узнали о выигрыше пожизненного обеспечения, Лаура приняла решение уволиться с работы логистом и устроиться охотницей на полную ставку. Кирк не последовал ее примеру и продолжил совмещать работу инженером-авиаконструктором с погонями за призраками.

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