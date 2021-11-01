Польша, Венгрия и Румыния обвиняют Украину в нарушении прав нацменьшинств

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1 ноября 2021, 16:48

В 2017 году Венгрия и Румыния обвинили Украину в нарушении прав национальных меньшинств. Венграм и румынам, проживающим в «Незалежной», посоветовали перейти на украинский язык. Большого скандала тогда удалось избежать, так как языковой закон писался для русскоязычного населения.



Сейчас претензии к Киеву стала предъявлять Варшава. Польша обеспокоена судьбой поляков, проживающих на территории соседнего государства. Им запрещают разговаривать на родном языке, ограничивают свободу слова и вероисповедания.



С 2017 года, согласно новому закону, украинские школы переходят на национальный язык обучения. До этого большая часть учеников обучалась на русском языке. В Киеве посчитали неприемлемым образовательный процесс, который ведётся на языке страны-агрессора. Школам с обучением на языках стран ЕС дали отсрочку до 2023 года.



Варшава также обвиняет Киев в транзите нелегалов в ЕС через украинскую территорию.

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