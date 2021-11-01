ЕС, НАТО и Россия готовятся к обострению ситуации на Донбассе

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1 ноября 2021, 16:36

Запад заявил об увеличении численности российских войск на границе с Украиной. При этом мало кто говорит о двойном увеличении личного состава ВСУ в зоне конфликта.



В Чёрном море находится Шестой флот США, а ЕС изучает возможность снижения влияния России в Юго-Восточной Европе. Европейские политики заинтересованы в создании многонационального корпуса для помощи Украине, Грузии и Молдавии. Международная армия будет присутствовать в Азовско-Черноморском регионе. Об этом заговорили не в НАТО, а в ЕС. В Белом доме призывают европейские страны снять ограничения на поставку летательного оружия на Украину.



Анализ последнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в «Незалежную» показал готовность американцев оказывать помощь украинцам в противостоянии с Россией. В Киеве это расценил как руководство к действиям. К границам Донбасса ВСУ подтянули новые военные подразделения, увеличив общую численность солдат до 320 тысяч человек. Всеобщая истерия накаляет и без того сложную обстановку на юго-востоке Украины.

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