«Дэну Хамфри» исполнилось 35 лет: как сложилась жизнь актера после сериала «Сплетница»

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1 ноября 2021, 09:49 Наталья Полянская

Американский актер и музыкант Пенн Бэджли сегодня празднует свой день рождения. Артисту исполняется 35 лет.

Пенн Дейтон Бэджли родился 1 ноября 1986 года в Балтиморе. Все детство он жил в Вирджинии и Вашингтоне. В Сиэтле актер участвовал в спектаклях детского театра и записывался на детском радио, в одиннадцать лет он переехал в Голливуд, там мальчик всерьёз занялся исполнительским творчеством как певец. В 1998 году он записал свой первый сингл. Закончив колледж, Пенн поступил в университет Южной Калифорнии.

С 1999 году Бэджли начал участвовать в озвучивании компьютерной игры «Марио». На телеэкранах он появился в сериале «Уилл и Грейс», «Братья Гарсия» и «Все лучшее в тебе».

Пик его популярности пришелся на роль Дэна Хамфри в сериале «Сплетница».

На данный момент Пенн является фронтменом бруклинской группы «Motherband».

С 2017 года актер женат на певице Домино Кёрк, а год назад у пары родился сын.

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