Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал планы Совета Европы подготовить наблюдателей на Украине

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31 октября 2021, 11:40

фото: pixabay.com

Наблюдатели, которых собираются готовить западные специалисты «не будут выполнять функции объективного наблюдения на выборах» на Украине, поскольку, по сути, украинских граждан научат продвигать цели и интересы Совета Европы (СЕ) на Украине.

Российский политолог Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерения СЕ заняться повышением квалификации наблюдателей за выборами на Украине.

Совет Европы намерен выделить средства на повышение квалификации наблюдателей за выборами на Украине не более €150 тыс.

По мнению эксперта, наблюдатели, которых собираются готовить в рамках данной программы, «не будут выполнять функции объективного наблюдения на выборах».

«По сути речь идёт об «идеологической экспансии» и создании институции, которая может сыграть существенную роль во время тех или иных кризисных ситуаций. Например, утверждая, что выборы сфальсифицированы», — заявил Владимир Шаповалов.

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