Украинский политолог Головачев заявил о неизбежности полномасштабной войны в Донбассе

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30 октября 2021, 22:38 Источник: mk.ru

Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

Полномасштабный военный конфликт в Донбассе рано или поздно произойдет в любом случае. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, отказ Киева задействовать беспилотные летательные аппараты турецкого производства “Байрактары” приведет к серьезной критике украинских властей. Эксперт полагает, что при таком решении Киев могут обвинить в трусости. С другой стороны, использование таких БПЛА грозит плачевными последствиями.

“Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. Россия может это использовать для эскалации”,- сказал Головачев.

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