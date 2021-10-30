Издание США 19FortyFive: Война между Россией и НАТО станет настоящим ужасом

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30 октября 2021, 21:28 Источник: lenta.ru

Staff Sgt. Brad Mincey/Global Look Press

На страницах американского издания 19FortyFive был опубликован материал, авторы которого утверждают, что война между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станет настоящим ужасом.

Подчеркивается, что за последние годы армия РФ подверглась модернизации, а американцы с головой погрузились в решение проблем в САР, Ираке и Афганистане. По мнению обозревателей издания, конфликт между Россией и НАТО может разразиться в Прибалтике или Черноморском регионе.

Эксперты считают, что преимуществом Москвы станет скорость и внезапность. Отмечается, что и Россия, и НАТО постараются не допустить использование ядерного оружия в ходе конфликта. В материале сказано, что обе стороны предпримут максимум усилий для сохранения локального характера конфронтации.

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