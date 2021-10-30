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Читатели Daily Mail назвали президента России Путина главным политиком Европы после поручения нарастить поставки газа в Европу

, 21:08 Источник: РИА Новости

Читатели Daily Mail назвали президента России Путина главным политиком Европы после поручения нарастить поставки газа в Европу
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели британского издания Daily Mail положительно высказались о распоряжении главы российского государства Владимира Путина по газовым поставкам на европейскую территорию.

Ранее российский лидер поручил газовому гиганту “Газпром” заняться плановой работой по увеличению объемов ресурса в хранилищах Старого Света. Пользователи Сети стали активно комментировать эту новость.

Так, Dinosaur 12 отметил, что Путин сделал для энергоснабжения Соединенного Королевства больше, нежели Лондон. По мнению читателя Brian, президент РФ доказал, что полностью контролирует Европу.

“Я всегда говорил, что он - порядочный человек”, - написал FlashFrank. “На выборах я бы проголосовал за него”, - подчеркнул BigHarvey. “По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес”, - высказался читатель MarjorieGreen.

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ПФ

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