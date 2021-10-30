61 год со дня рождения Диего Марадоны: жизнь гениального футболиста

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30 октября 2021, 12:40 Наталья Полянская

Пошёл ровно 61 год со дня рождения аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в Буэнос-Айресе. Его отец был потомственным рабочим, а мать домохозяйкой. Семья проживала в одном из беднейших городов на окраине Буэнос-Айреса. Когда Диего было семь лет, его двоюродный брат подарил ему первый в жизни мяч. Мальчик ходил на тренировки и учился хорошо бить по мячу. Марадона интересовался великими футболистами.

Друг Диего создал команду под названием «Луковички», являвшийся молодёжной командой «Архентинас хуниорс». С каждым матчем они завоёвывали всё больше и больше побед. И уже в двенадцать лет Диего Марадона стал играть за молодёжный состав «Архентинас хуниорс».

В 1976 году Марадона дебютировал в основном составе этой футбольной команды, он вышел под номером шестнадцать в матче чемпионата Аргентины. В следующей игре с клубом «Ньюэллс олд бойс» Марадона вышел в стартовом составе. Уже в следующем году главный тренер сборной Аргентины вызвал Диего на товарищеский матч со сборной Венгрии. 3 апреля Марадона дебютировал в составе молодёжной сборной Аргентины и готовился к чемпионату мира.

В 1979 году Диего участвовал в составе молодёжной сборной на чемпионате Южной Америки. А в следующем году он оказался лучшим бомбардиром с 25 и 18 голами, это позволило ему стать единственным игроком в истории чемпионата Аргентины, который пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны.

В 1982 году Марадона перешёл в каталонскую команду «Барселона», а после перешел в «Наполи». В 1990-х годах он играл за «Севилью».

Марадона был женат на Клаудии Вильефании прожил с ней 25 лет. Он умер в возрасте 60-и лет от инфаркта в 2020 году.

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