Иванке Трамп исполнилось 40 лет: работала моделью, продавала бриллианты, приняла иудейство

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30 октября 2021, 12:46 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп. Дочери 45-го президента США Дональда Трампа исполняется 40 лет.

Иванка Мари Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа. Её мать была моделью. Иванка окончила школу и колледж. Девушка также окончила Пенсильванский университет с отличием в области экономики.

После учебы Иванка работала фотомоделью. Впервые она появилась на обложке журнала «Seventeen» в 1997 году. После окончания экономической школы она вошла в высший эшелон менеджеров компании «Forest City». Позже она работала в отделе маркетинга другой компании, которая специализировалась на продаже бриллиантов.

В 1997 году в возрасте пятнадцати лет Трамп была ведущей конкурса «Юная мисс США», который принадлежал её отцу. В 2006 году фотомодель пригласили судьёй в реалити-шоу «Проект подиум». Уже в 2010 году Иванка и её муж появились в сезоне телесериала «Сплетница».

В 2016 году Иванка Трамп представила своего отца на национальном съезде Республиканской партии, также она присутствовала на инаугурации Дональда Трампа.

С 2009 года Иванка замужем за миллионером Джаредом Кушнером. Ради него она приняла иудейское вероисповедание. Также у пары есть трое детей.

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