Представитель ЮНИСЕФ Аль-Джанаби заявил, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис

Представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил, что страна сейчас переживает один из самых тяжелых кризисов в мире. Система здравоохранения и соцслужбы находятся на грани коллапса.
Салам Аль-Джанаби подчеркнул, что потребности Афганистана растут с каждым днем. В стране усиливается кризис, связанный с недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности.
По словам представителя ЮНИСЕФ, уже в начале текущего года ситуация на афганской территории была одной из самых неблагополучных в мире – около половины населения, в частности, 10 миллионов детей, нуждались в гуманитарной помощи.
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