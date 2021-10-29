Ведущая Холли Уиллоби раскрыла правду о модельном бизнесе из личного опыта

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29 октября 2021, 19:54 Анастасия Иванова

Британская актриса, ведущая и фотомодель Холли Уиллоби раскрыла жестокую правду о модельном бизнесе исходя из личного опыта. Об этом она написала в собственной книге Reflections.

Знаменитость рассказала о случае, из-за которого отказалась от карьеры манекенщицы. Холли призналась, что в подростковом возрасте работала в лондонском агентстве Model 1. В то время звезда встретилась с агентом в Австралии, который заявил, что для участия в кастингах ей необходимо избавиться от лишнего веса.

«Я была очень удивлена. В зеркале я видела худую, даже крошечную 17-летнюю девушку, поэтому услышать такой комментарий по поводу фигуры было для меня полным шоком!» — высказалась Уиллоби и добавила, что по этой причине приняла решение изменить свою профессиональную деятельность.

«Я увидела самую жестокую и, на мой взгляд, уродливую сторону идеального, по мнению многих, бизнеса. Заставлять девушек худеть до определенных параметров — это отвратительно. Поэтому я решила стать ведущей», — заключила телезвезда.

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