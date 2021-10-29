Суд признал Зейна Малика виновным в насилии по отношению к Джиджи Хадид и Иоланды Хадид

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29 октября 2021, 19:41 Анастасия Иванова

Суд предъявил британскому певцу Зейну Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием по отношению к супермодели Джиджи Хадид и ее матери Иоланды Хадид.

По некоторой информации, в день происшествия Иоланда приехала в дом, где исполнитель проживал вместе с дочерью Хай и моделью. Зейну не понравился неожиданный визит мамы Джиджи, из-за чего он назвал женщину «чертовой голландской шлюхой», ударил и затем запер в шкафу. Во время скандала с Иоландой Хадид Малик также накричал на свою девушку и оскорбил ее в разговоре по телефону, поскольку в момент инцидента звезда находилась в Париже.

Согласно официальным документам, поп-исполнитель признал себя виновным в совершении неправомерных действий. В суде уточнили, что Малик «просто не стал оспаривать предъявленные ему обвинения». Неизвестно, кто именно подал жалобу на мужчину.

Во время разбирательства Зейну запретили приближаться к Джиджи и Иоланде Хадид. Он также обязан пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия. Судья назначил ему штраф и испытательный срок на год. Отмечается, что после данного инцидента партнерша музыканта приняла решение разорвать отношения.

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