Служба госбезопасности Грузии сообщила о готовящейся попытке переворота

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29 октября 2021, 18:47 Анастасия Иванова

Группа лиц планирует помешать переводу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в другую тюрьму или больницу и осуществить противогосударственные действия. Об этом сообщил заместитель начальника контртеррористического центра Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

По словам Мгеладзе, противники действующей власти намеревались создать хаос при переводе бывшего лидера из тюрьмы в Рустави, чтобы совершить государственный переворот. В качестве доказательства Бача привел часть двухчасовой аудиозаписи, которую сделали в президентской библиотеке в Тбилиси.

По данным СГБ, члены партии Саакашвили «Единое национальное движение» Бесо Цередиани и другие соратники обсуждают план перекрытия дорог при перевозке политика в тюремную клинику. Представитель спецслужбы добавил, что против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье о заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя.

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