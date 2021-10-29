Индия испытала ракету дальнего действия Agni-V

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29 октября 2021, 15:59

Министерство обороны Индии сообщило, что ракета Agni-V готова для выполнения боевых задач. Она способна долететь до северных провинций Китая. Но Дели не планирует применять её первым. Подобные ракеты Индия начала производить с 1990-х годов как фактор сдерживания других государств.



Agni-V была запущена в космос с испытательного полигона. Она способна нести ядерный заряд и наносить удар с высокой точностью. По данным Стокгольмского Института исследований проблем мира, Индия обладает 140 ядерными боеголовками.



Противостояние Индии с Китаем объясняется отсутствием между государствами чётко расчерченной границы. Она больше напоминает участки контроля, которые были определены ещё в середине прошлого века. Периодически на границе происходит «перестрелка». В Дели не согласны с принятием в Китае закона, определяющего сухопутную границу. Во внешнеполитическом ведомстве Индии заявили о неготовности выполнять требование соседнего государства по управлению общей границей.





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