Вашингтон оттягивает принятие Украины в НАТО

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29 октября 2021, 15:25

Украинская правительственная делегация в ближайшие дни отправится в США. Политики примут участие в заседании Комиссии по вопросам стратегического партнёрства, где планируют подписать новый документ о сотрудничестве.



С 2008 года действует Хартия, которая так и не предоставила Украине членства в НАТО. Сейчас украинские политики делают всё необходимое, чтобы стать полноценным членом альянса. Управленческая система реформируется по стандартам государств – участников военного блока. Вашингтон ранее выразил готовность помогать Киеву в реформировании армии, для подгонки её до стандартов НАТО.



Натовский зонтик Украине необходим для защиты от российского влияния. По мнению украинских властей, членство в альянсе позволило бы завершить конфликт на Донбассе и вернуть утраченные территории. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что для Европы Россия не представляет опасности. Российские эксперты считают, что США не будут портить отношения с Россией, которая не потерпит у себя под боком натовское государство. Поэтому вступление Украины в НАТО не состоится никогда.

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