Facebook стал вершителем истории, за что подвергся в США травле

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29 октября 2021, 11:24

Социальная сеть Facebook столкнулась с имиджевым кризисом. Обвинения на IT-гиганта сыпятся со всех сторон. Американские политики и журналисты считают, что компания вываливает слишком много информации, не соответствующей действительности.



Основатель социальной сети Марк Цукерберг полагает, что против него развёрнута целая кампания. Рыночная капитализация соцсети достигла триллиона долларов. По версии ряда американских комментаторов, именно фантастический капитал беспокоит заказчиков массовой пиар-атаки.

Интернет-платформа стала «вершителем истории». Она умело используется против неугодных группировок и конкретных лиц. Возможно, американские политические структуры заинтересованы в удешевлении акций компании, чтобы скупить их в дальнейшем по низкой цене. Также не исключена попытка отстранения зазнавшегося Цукерберга от управления.



Журналисты телеканала NBC News в качестве инструмента давления на главу компании выбрали самый грязный метод. На Цукерберга и его супругу Присциллу Чан медиа-площадка «накопала материалы», согласно которым они причастны к сексуальным домогательствам. Глава компании пока не ответил на обвинения.



Несколько дней назад стало известно, что Facebook будет переименована в «Meta». Теперь это будет не просто социальная сеть, а целая компания, реализующая крупные проекты. На фоне ребрендинга акции компании ещё больше выросли в цене.





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