Влюбленная пара стала жить в чужих домах, чтобы сэкономить деньги

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2021, 09:39 Анастасия Иванова

Пара из Суррея, Англия, нашла способ экономить деньги: влюбленные отказались от квартиры и начали жить в чужих домах с чужими животными.

Клэр и Майкл решили в корне изменить свою жизнь: они бросили работу по классическому графику, выехали из съемной квартиры и отправились путешествовать по миру. Через два года они вернулись в Англию и захотели продолжить путешествовать, но уже внутри страны.

Тогда британцы стали предлагать услуги жителям разных городов. Пара жила в домах людей, когда те куда-то уезжали, следила за жильем и за животными, если они были: «Мы сидим дома полный рабочий день. Обычно мы проводим в каждом месте по неделе, но иногда мы остаемся там на более длительный срок». Клэр также добавила, что в редких случаях, когда им негде остановиться, они снимают апартаменты на Airbnb на пару дней.

Со временем 31-летняя Клэр и 36-летний Майкл создали свой бизнес по присмотру за домами и квартирами. Женщина еще удаленно подрабатывает логопедом. По словам британцев, новый образ жизни помогает экономить и откладывать значительную сумму денег ежемесячно. «Мы тратим деньги только на еду и развлечения. Мы останавливались в замечательных местах, проводили время с прекрасными животными и сэкономили целое состояние. Мы наслаждаемся каждой минутой жизни», — заключила Клэр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости