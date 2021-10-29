Девушка в 17 лет скрыла свою беременность и родила по YouTube-инструкциям

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29 октября 2021, 09:35 Анастасия Иванова

В Индии 17-летняя девушка скрыла беременность от родителей и родила у себя в комнате, пользуясь видеоинструкциями с YouTube.

Стало известно, что индианка родила ребенка 20 октября, однако узнали об этом только через два дня, когда родители услышали крики новорожденного из комнаты дочери.

В полиции заявили, что девушке-подростку удавалось скрывать беременность от родных, потому что ее мать плохо видит, а отец работает ночным сторожем и днем чаще всего отсыпался после смен. Также, будущая мать использовала свободную одежду, чтобы скрыть увеличившийся живот.

Представитель правоохранительных органов рассказал The Independent, что, как только 17-летняя девушка осознала, что станет мамой, она изучила все о родах на YouTube, подготовилась и после родов даже смогла аккуратно перерезать пуповину ножницами. Сейчас индианка и ребенок находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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