Ксения Собчак призналась, что она самая богатая жена чиновника - худрука театра Константина Богомолова

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28 октября 2021, 21:16

Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак не имеет права скрывать информацию о своих заработках, поскольку она является женой чиновника - художенственного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Доход Ксении Собчак порядка четырех миллионов долларов в год.

Ксения Собчак в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на YouTube объяснила, что из-за замужества она обязана предоставлять сведения о своих доходах.

«Мой заработок - это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год»,- сказала супруга Богомолова. Ида Галич заинтересовалась: «В месяц?». Ксения ответила, что пока у нее это заработок не в месяц, а за год, но стремление есть.

По курсу, Ксения Собчак в год зарабатывает примерно 23 миллиона рублей. «Я - самая богатая жена чиновника»,- уверена она.

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