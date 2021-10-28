Ксения Собчак призналась, что она самая богатая жена чиновника - худрука театра Константина Богомолова
28 октября 2021, 21:16
Телеведущая Ксения Собчак не имеет права скрывать информацию о своих заработках, поскольку она является женой чиновника - художенственного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Доход Ксении Собчак порядка четырех миллионов долларов в год.
Ксения Собчак в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на YouTube объяснила, что из-за замужества она обязана предоставлять сведения о своих доходах.
«Мой заработок - это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год»,- сказала супруга Богомолова. Ида Галич заинтересовалась: «В месяц?». Ксения ответила, что пока у нее это заработок не в месяц, а за год, но стремление есть. По курсу, Ксения Собчак в год зарабатывает примерно 23 миллиона рублей. «Я - самая богатая жена чиновника»,- уверена она.
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