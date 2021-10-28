Украинские спортсмены могут получить нейтральный статус при участии в международных соревнованиях

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28 октября 2021, 20:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Национальному антидопинговому центру Украины (НАДЦУ) грозит лишение признания WADA. Эта процедура схожа с той, когда российские спортсмены оказались вынуждены в течение двух лет выступать на крупнейших соревнованиях в нейтральном статусе. Расследование WADA выявило, что НАДЦУ заблаговременно предупреждал спортсменов о проведении тестов, а также маркировал пробы, взятые во время состязаний, как внесоревновательные.



Всемирное антидопинговое агентство утверждает, что обнаружило «убедительные» доказательства того, что на протяжении длительного периода НАДЦУ допускал «значительные» нарушения антидопингового регламента. Речь идет об игнорировании считающегося фундаментальным принципа тестирования. Он заключается в том, что проверки должны быть для спортсменов неожиданными.



Помимо этого, WADA выявило отдельный случай грубейшего нарушения регламента иным способом. По версии агентства, в 2021 году НАДЦУ «сознательно» сфальсифицировал отправленные в WADA документы. Это были бланки взятых украинской структурой шести проб. Они были промаркированы как «внесоревновательные», в то время как в реальности были «соревновательными».



Дело в том, что список препаратов, прием которых запрещен в период проведения соревнований, значительно длиннее списка внесоревновательного. Некоторые препараты можно употреблять по ходу тренировочного процесса, но нельзя - при участии в состязании.



Глава отвечающего за расследования департамента WADA Гюнтер Юнгер считает, что фальсификация преследовала еще одну цель. Существует минимальное число внесоревновательных тестов, которые должен пройти спортсмен, чтобы иметь возможность выступить на значимом состязании. Гюнтер Юнгер полагает, что, предоставляя в WADA, фальшивые документы, Украина хотела восполнить дефицит таких тестов перед Олимпиадой в Токио. На ней, как известно, сборная Украины завоевала одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.



Тем временем руководство Национальной антидопинговой организации Украины уже подало в отставку из-за подозрений в нарушении кодекса WADA.





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