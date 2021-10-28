Накануне второго тура выборов Грузия закипела от митингов

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28 октября 2021, 18:02

Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционное «Национальное движение» провели в разных частях Тбилиси акции протеста. Два крупных политических игрока Грузии пытаются перетянуть на свою сторону избирателей накануне второго тура выборов, который запланирован на 30 октября. Эксперты прогнозируют, что итоги голосования могут иметь долгоиграющие последствия.



Неприязнь политических противников достигла своего пика. Оба уверены в победе. Для её достижения они свезли из регионов своих сторонников. Оппозиция заявляет, что «Грузинская мечта» платит каждому участнику митинга по 15 долларов. По словам же главы Тбилиси Каха Каладзе, «Национальное движение» своим сторонникам платит гораздо большую сумму. Представители оппозиции вопиют о недопустимости принуждения бюджетников к голосованию. В регионах уже известны несколько случаев, когда власти в приказном порядке обязали работников госучреждений идти на выборы, чтобы отдать голос за конкретную партию.



Политологи считают арестованного экс-президента страны Михаила Саакашвили одним из главных участников политических игр. Он через адвокатов и посетителей даёт наставления оппозиционерам и политическим лидерам. В СМИ ежедневно мелькает информация о его отношении к тем или иным событиям. При этом Саакашвили является украинским чиновником и имеет гражданство данного государства.





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