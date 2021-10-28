В Израиле утверждены правила въезда в страну туристов, вакцинированных от COVID-19 препаратом «Спутник V»

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28 октября 2021, 18:10

фото: pixabay.com

Минздрав Израиля утвердил правила въезда в страну привитых российским препаратом от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V" иностранных туристов. Вакцинированных "Спутником V" путешественников начнут пускать в Израиль с 15 ноября.

По данным израильского Минздрава, которые в четверг опубликовало ТАСС, "с 15 ноября 2021 года допускаются иностранцы, привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой "Спутника V", у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации.

Иностранные туристы, привитые "Спутником V", должны будут получить положительный результат серологического теста в Израиле. До получения положительного результата теста туристы будут находиться в изоляции.

Также для въезда в Израиль необходимо заполнение декларации пассажира и предоставление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета. Еще один ПЦР-тест должен быть пройден в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием.

В Минздраве подчеркнули, что иностранцы "не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне в течение 14 дней до момента въезда в Израиль".

Израильское ведомство пока не опубликовало новый список "красных" стран.

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