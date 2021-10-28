В Турции обнаружены загадочные столбы возрастом 11 тысяч лет

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2021, 17:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

Человеческая цивилизация существует уже достаточно долго, но сколько именно – никто не знает. Все мы привыкли думать о том, что люди произошли от обезьян, и что первые развитые культуры появились в Междуречье за 4000 лет до нашей эры.

Но что, если всё это всего лишь предположения, и что правда может быть куда более интересной? Недавно турецкие археологи обнаружили очень интересный архитектурный памятник в районе Карахан-тепе. Возраст его – не менее 11 000 лет. Что тогда было на месте современной Турции? Считается, что в те времена существовала примитивная неолитическая культура. Но то, что обнаружили учёные – явно далеко от примитивизма.

Археологи вели работы на обнаруженном комплексе таинственных сооружений, центральное место в котором отводилось зданию диаметром 23 метра. Западная его половина оказалась врезанной в скалу, образуя стену высотой более 4-х метров. Рядом находилось ещё одно сооружение, связанное с предыдущим. Внутри последнего из найденных сооружений выявили загадочные фаллические столбы вместе с громадной каменной мужской головой. Голова довольно реалистичная; чётко видны борода, толстые губы и выступающий лоб. Эти находки ясно говорят нам о существовании довольно развитой культуры в тех местах. Столбов всего насчитывается 11. Высота их составляет до 1.7 метра, а диаметр до 50 сантиметров.

Примечательно то, что все эти постройки были намеренно засыпаны камнями, землёй и скальными породами. Археологи посчитали, что в этом месте могли проходить ритуальные церемонии древних народов, существовавших 11 000 лет назад, но всё же это далеко не точная информация. Однако, какая именно цивилизация существовала в этих местах – неизвестно до сих пор. Что если, это часть чего-то более громоздкого; того, о чём мы пока ещё не догадываемся вовсе?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости