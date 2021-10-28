Сергей Марков: Войны на Донбассе не будет

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28 октября 2021, 15:57

Политолог Сергей Марков считает, что сейчас войны на Донбассе не будет. Несмотря на применение ВСУ боевых дронов Байрактар, которые были успешно использованы в войне между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.



По мнению политолога, войну в Карабахе выиграли не дроны, а армия Азербайджана, самая сильная на Кавказе. Азербайджанцы сражались за родину, а за что сражаются Вооруженные силы Украины? Вернее, против кого? Против своих же соотечественников.



Россия обладает дронами намного лучше турецких Байрактаров, и не дай Бог, если их применят против ВСУ. Марков считает, что обострения возможны, но до полномасштабной войны они не дойдут.





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