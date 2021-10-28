Забастовка 1 ноября в Белоруссии не будет массовой

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28 октября 2021, 14:05

Объединения белорусских рабочих не имеют единой стратегии действий. Идею старта общенациональной забастовки поддержали лишь некоторые профессиональные сообщества. В частности, Белорусское объединение рабочих (БОР) призывает граждан страны не выходить на работу с 1 ноября. Представители организации считают недопустимым нарушение прав граждан, в том числе тех, кто отправлен за решётку из-за оппозиционных настроений.



БОР предлагает бастовать до тех пор, пока власти не начнут выполнять требования рабочих. Они были сформулированы в августе текущего года. Рабочие просят остановить репрессии, восстановить на работе уволенных по политическим мотивам, запретить транзит в ЕС через Белоруссию нелегалов и разрешить доступ белорусам к иностранным вакцинам от коронавируса.



Инициаторы забастовки считают ноябрь удачным временем для начала акции протеста. В стране отменены антиковидные ограничения. Другая организация – «Рабочее движение» - сомневается в эффективности забастовки. Она не будет массовой, что позволит властям арестовать всех участников. Но БОР не отменит забастовку.





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