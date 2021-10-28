«Шёлковый путь» поменял ориентацию с морской на железнодорожную

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28 октября 2021, 12:18

Увеличивающийся грузопоток товаров из азиатского региона в европейские страны требует поиска новых маршрутов. Из-за подорожания морских перевозок железнодорожные стали пользоваться большей популярностью. Но Россия оказалась ограничена в данной сфере, поэтому Китай и другие страны региона переводят транзит через Казахстан.



Чтобы окончательно не потерять «Шёлковый путь» стране нужно срочно развивать транспортную сеть. В ближайшие пять лет планируется провести модернизацию 58 пунктов пропуска грузов через границу. На это потребуется 2 миллиарда рублей. Уже сейчас в России ощущается нехватка персонала, включая крановщиков, логистов и подвижного железнодорожного состава.



Повышение тарифов на морские перевозки увеличил трафик поездов из Китая в Европу по российским железным дорогам на 50%. При этом стоимость доставки оказалась дешевле на 30%, чем через Суэцкий канал. А скорость прохождения грузов в два раза быстрее. Но всё равно этого не достаточно, чтобы обеспечить Европу китайским ширпотребом, ёмкость рынка не исчерпана.





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