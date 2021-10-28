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Эксперты рассказали о способах получения визы в США

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Эксперты рассказали о способах получения визы в США

Российские туристы, планирующие поездку в США, могут подать заявление на визу в Казахстане или Таиланде.

Эксперты порекомендовали путешественникам из России обратить свое внимание на то, что в Чехии, Литве, Латвии, Польше, Армении и Азербайджане выдача американских туристических виз в настоящее время приостановлена.

Помимо этого, специалисты отметили, что несмотря на возможность въезда россиян в Финляндию, Эстонию или Грузию, подать там заявление на въездной документ отечественные туристы также не смогут, поскольку представительства США в этих странах предоставляют услуги только резидентам указанных государств.

Одним из самых доступных направлений сейчас, куда можно поехать для получения визы, является Казахстан: въезд с туристической целью туда разрешен, авиасообщение восстановлено, а консульство возобновило оказание всех визовых услуг. Но тем, кто решит воспользоваться данным вариантом придется столкнуться с огромными очередями.

«Еще более сложным, затратным и, вероятно, не менее длительным будет оформление визы в консульстве США в Таиланде», — заявили специалисты и добавили, что Оман и Маврикий также доступны россиянам для подачи заявлений на въездные документы в США, однако приоритет в посещении консульств отдается жителям этих стран.

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