Суд ЕС наказал Польшу штрафом в один млн евро ежедневно за отказ упразднить палату Верховного суда

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27 октября 2021, 15:51 Источник: РИА Новости

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в размере одного миллиона евро ежедневно в пользу Европейской комиссии. Такое решение принято за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда.

«Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро»,- пояснили в суде.

Напомним, что в июле европейский суд потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Еврокомиссия считает, что палата, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

Однако Конституционный суд Польши отказался исполнять решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.

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