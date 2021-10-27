США убеждают Швецию в российской агрессии

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27 октября 2021, 13:09

США провели в Европе многосферные военные учения вместе с якобы нейтральной Швецией. У шведов, видимо, всё сильнее отбивает историческую память о том, чем заканчиваются войны с Россией.



Концепция «многосферных операций» больше напоминает какую-то высокотехнологичную партизанщину в стиле «бей-беги». По сути, главная роль отводится в ней интеграции средств разведки со средствами связи и боевого управления комплексного огневого поражения. Это то же самое, чем занимается и российская армия, – только у нас это называется «разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными контурами и комплексами» и «концепцией комплексного огневого поражения противника».



На днях в таких учениях поучаствовала и Швеция, давно накручивающая сама себя на тему «российской агрессии». У шведов эта паранойя началась в 50-х годах прошлого века, когда королевство опасалось ядерных ударов СССР, пыталось самостоятельно обзавестись «бомбой». С тех пор то подлодки ищут в своих водах, то берега укрепляют.

С 2014 г. истерия началась вновь. Недавно шведы воссоздали один из своих пехотных полков и планируют развернуть через несколько лет ещё 4 наземных и один авиационный. Правда, при этом полки больше похожи на наши батальоны, и заметного роста численности ВС не произойдёт. Шведские ССО являются активными разработчиками и участниками программы «Сопротивления», видимо, опасаясь оккупации. Но какой смысл её оккупировать?



Возможно, американцы таким образом втягивают Швецию в войну. Представим, что американцы, пользуясь связями со шведским командованием, точно так же прилетают на Готланд и пускают пару ракет в сторону нашей территории. Что будет тогда? А будет ответный массированный удар по Швеции.



Швеции бы хорошо помнить и свою историю, и то, что участие в таких «многосферных» авантюрах заканчивается крушением государства, как и с Турцией вышло в своё время. Но пока что шведы активно торгуют своим нейтралитетом с США и НАТО, не думая о последствиях.



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