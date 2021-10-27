Новые AirPods вышли в продажу

В России начались продажи AirPods 3. Об этом стало известно на сайте компании.
Новые наушники можно приобрести с 26 октября в интернет-магазине Apple и у партнеров. Стоимость поступивших в продажу наушников американского бренда составляет 16 490 рублей. В компании обещают, что при покупке гаджета потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.
Судя по информации на сайте Apple, при покупке AirPods третьего поколения на старте продаж компания обещает доставить гарнитуру в центральные регионы России в начале или середине ноября.
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