Новые AirPods вышли в продажу

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2021, 09:07 Анастасия Иванова

Изображение: Apple

В России начались продажи AirPods 3. Об этом стало известно на сайте компании.

Новые наушники можно приобрести с 26 октября в интернет-магазине Apple и у партнеров. Стоимость поступивших в продажу наушников американского бренда составляет 16 490 рублей. В компании обещают, что при покупке гаджета потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.

Судя по информации на сайте Apple, при покупке AirPods третьего поколения на старте продаж компания обещает доставить гарнитуру в центральные регионы России в начале или середине ноября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости