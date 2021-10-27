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Японцы нашли выгоду от глобального потепления

, 08:45

Японцы нашли выгоду от глобального потепления
pixabay.com

О положительном эффекте глобального потепления рассказал бывший премьер-министр Японии Таро Асо. Изменение погодных условий на острове Хоккайдо отразилось на качестве выращиваемого там риса, что обернулось новыми экономическими выгодами. Данная территория самая северная в стране.

Асо заметил, что рис «стал вкуснее благодаря глобальному потеплению», чем вызвал недоумение у борцов за сохранение окружающей среды. Таро добавил, что люди часто связывают изменение климата с негативными явлениями, но есть и свои плюсы в этом. Экс-премьер нашел пользу в том, что рис на Хоккайдо «раньше не продавался», а теперь даже экспортируется «из-за более высоких температур» на острове.

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