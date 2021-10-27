Японцы нашли выгоду от глобального потепления

О положительном эффекте глобального потепления рассказал бывший премьер-министр Японии Таро Асо. Изменение погодных условий на острове Хоккайдо отразилось на качестве выращиваемого там риса, что обернулось новыми экономическими выгодами. Данная территория самая северная в стране.
Асо заметил, что рис «стал вкуснее благодаря глобальному потеплению», чем вызвал недоумение у борцов за сохранение окружающей среды. Таро добавил, что люди часто связывают изменение климата с негативными явлениями, но есть и свои плюсы в этом. Экс-премьер нашел пользу в том, что рис на Хоккайдо «раньше не продавался», а теперь даже экспортируется «из-за более высоких температур» на острове.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.