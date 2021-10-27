Девушка выросла на острове и рассказала о жизни без магазинов и интернета

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27 октября 2021, 08:23 Анастасия Иванова

pixabay.com

Выросшая на острове на западном побережье Канады 19-летняя Элла Генве Шоу рассказала о жизни без электричества, интернета и магазинов в шаговой доступности.

Как рассказала Элла, ее мать тоже выросла на острове, название которого девушка предпочла сохранить в тайне. Тоскующая по дому женщина предложила мужу купить участок земли на острове, вернуться туда и построить дом. Так семья начала новую жизнь по соседству с еще 15 семьями.

Генве Шоу училась в единственной островной школе, где всех детей, независимо от возраста, обучал один преподаватель. В свободное время канадка помогала родителям доставать еду и строить дом. Связь с внешним миром была сильно ограничена — на острове не было электричества и интернета, а чтобы добраться до ближайшего магазина, нужно было переплыть на лодке на соседний остров, а затем переправиться на пароме.

«На дорогу может уйти до трех часов, а когда погода плохая, мы не можем никуда уехать. Зимой мы можем застрять на острове на два месяца, поэтому мы должны быть уверены, что у нас достаточно запасов», — сказала Шоу. Она добавила, что почти все продукты, которые ест ее семья, выращены на острове — у жителей есть свое хозяйство.

Когда Элла была младше, ее родители развелись. Отец переехал в Сиэтл, а она с мамой и младшей сестрой осталась на острове. Со временем Генве Шоу начала навещать своего отца и проводить часть лета в городе.

В настоящее время Шоу путешествует по миру и периодически возвращается домой. Канадка признается, что после продолжительной жизни в изоляции ей было трудно привыкнуть к шумным городам и большим скоплениям людей: «В детстве бывали моменты, когда я ненавидела остров, особенно зимой, так как там можно застрять на несколько месяцев, но теперь для меня это самое уютное и спокойное место».

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